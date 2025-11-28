Многу луѓе се прашуваат: Еве го идеалниот број на сексуални партнери – и за мажи и за жени

0 SHARES Сподели Твитни

Идеалниот број на сексуални партнери, според ново истражување, не е мит – но не е ниту формула што одговара на сите.

Повеќето од нас барем еднаш се запрашале: „Колку сексуални партнери е нормално да се имаат?“ И, да бидеме искрени, општествените норми нè притискаат од сите страни. Не е само прашање на личен избор – постои и тој невидлив, „социјално прифатлив“ број. Сега, една нова студија има некои изненадувачки наоди.

Накратко: идеалниот број на сексуални партнери, според испитаниците, не е ниту многу низок ниту екстремно висок. Научниците откриле дека луѓето најчесто ја ценат умереноста – и ова важи за двата пола.

Што покажа студијата?

Студијата, објавена во списанието „Социјална психолошка и наука за личноста“, вклучи повеќе од 340 учесници.

Учесниците ги оценија имагинарните 25-годишници врз основа на бројот на сексуални партнери што ги имале, фреквенцијата на секс, мастурбацијата и сексуалните фантазии.

Заклучокот? Оние со умерено сексуално искуство беа најатрактивни – екстремите (многу малку или многу партнери) добија повеќе негативни оценки.

Колку е „идеално“ според студијата?

За мажи: 4–5 вкупно сексуални партнери, од кои 2–3 би биле случајни искуства.

За жени: 2–3 партнери во текот на животот, со 1–2 случајни врски.

Кога станува збор за прво сексуално искуство: мажите идеално треба да го имаат помеѓу 18 и 20 години, додека жените, според учесниците, избираат помеѓу 16 и 18 години.

Фреквенција: мажите треба да имаат секс 4–5 пати неделно и да мастурбираат 3–4 пати неделно; за жени – секс 3–4 пати неделно, мастурбација 2–3 пати.

Сексуални фантазии: мажи три пати на ден, жени двапати на ден.

Зошто е важен овој „магичен број“?

Социјална перцепција – Оваа студија не е само за статистика за бројот на партнери, туку и за тоа како другите луѓе го оценуваат вашиот сексуален живот. Испитаниците нагласија дека екстремите не се подеднакво прифатени како умереност.

Намален притисок на двојни стандарди – Традиционалните модели сè уште постојат: мажите со повеќе партнери се оценети подобро од жените, додека жените со многу малку може да изгледаат премногу „неискусни“.

Здравиот сексуален живот е приоритет – Истражувачите нагласуваат дека бројот на партнери сам по себе не е мерка за вредност. Она што е поважно е доброволноста, здравјето и вашите сопствени желби.

Што значи ова за вас?

Ако размислувате за вашиот сексуален живот, не потпирајте се само на социјалните стереотипи. Науката покажува дека „умереното“ може да биде најпривлечно.

Не мора да се вклопувате во екстремни норми – голем број партнери не е нужно подобар, но мал број не мора да значи ниту помала вредност. Важно е да бидете верни на себе: вашиот сексуален живот треба да ги одразува вашите вредности, а не очекувањата на некој друг.

Во врските, разговорот за минатите партнери може да биде важен, но тоа не е единствениот показател за компатибилност.

Пронајдете не на следниве мрежи: