Многу се изморија од работа: Мицкоски оди во Хрватска на одмор еве каде ќе одат останатите политичари

Функционерите во Македонија користат краток летен одмор пред локалните избори во октомври. Мицкоски во Хрватска, Муцунски во Турција, Тошковски во Црна Гора. Некои одмораат во странство, додека други, како Сиљановска и Јаневска, остануваат активни на домашен терен.

Премиерот и министрите на различни дестинации

Почетокот на август традиционално го намалува политичкиот интензитет во Македонија, а по прославите за Илинден, голем дел од владините функционери избираат да одморат неколку дена со своите семејства. Премиерот Христијан Мицкоски, според владината прес-служба, наредните четири дена ќе го помине во Хрватска на краток одмор пред да се врати на работните обврски.

Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски моментално престојува во Турција со своето семејство, додека министерот за внатрешни работи Панче Тошковски одмора во Црна Гора. Министерката за енергетика, Сања Божиновска, одбра Прага како дестинација за летен одмор. Некои министри, пак, сè уште не одлучиле каде ќе летуваат, иако планираат неколкудневна пауза.

Некои министри остануваат на своите работни позиции

Не сите функционери ќе искористат летен одмор. Според достапните информации, министерката за образование Весна Јаневска ќе остане во Скопје и ќе продолжи со своите активности. И министерот за здравство Азир Алиу нема да користи годишен одмор, фокусирајќи се целосно на тековните ангажмани.

Претседателката Гордана Сиљановска Давкова престојува во претседателската вила во Охрид, каде продолжува да ги извршува службените должности. Таа неодамна одржа две официјални средби, за кои информираше преку социјалните мрежи.

Собранието на пауза, но изборите се ближат

Претседателот на Собранието, Африм Гаши, останува активен и засега не е познато дали ќе користи одмор. Во наредните денови, се очекува да ги распише локалните избори. Пратениците веќе се на летна пауза, а се очекува нивното враќање кон средината на август.

Оваа кратка летна пауза се смета за подготовка пред есента, кога следува првиот круг од локалните избори. Владините претставници и партиските структури ќе се вклучат со полн интензитет во изборните кампањи и поддршката на кандидатите за градоначалници и советници.