Мноштво позитивни ефекти: Зошто мажите треба почесто да мастурбираат

0 SHARES Сподели Твитни

Мастурбацијата, покрај чувството на задоволство, има многу добар ефект врз вашето здравје. Поради оваа причина, експертите веруваат дека треба да ја вклучите во вашата рутина за лична нега, дури и ако имате редовен секс.

Мажите кои ејакулираат повеќе од 21 пат месечно го намалуваат ризикот од рак на простата за 33 проценти во споредба со мажите кои го прават тоа четири до седум пати месечно.

Како што стареете, природно го губите мускулниот тонус, дури и во интимните области. Редовниот секс или мастурбацијата ги зајакнува мускулите на карличниот под за да се спречи еректилна дисфункција, според Men’s Health.

Сексологот Глорија Брејм изјави за претходно споменатото списание дека мазните мускули на пенисот треба да се збогатат со кислород и дека треба да мастурбирате три до пет пати неделно.

Ако не издржувате долго во кревет, една од причините може да биде тоа што не сте мастурбирале долго време. Ејакулацијата ги зголемува нивоата на хормонот кортизол, според докторката Џенифер.

Кортизолот обично добива лоша репутација како хормон на стрес кој го уништува телото, но во мали дози всушност помага во регулирањето и одржувањето на имунолошкиот систем. Ланда забележува дека мастурбацијата може да создаде соодветна средина за зајакнување на имунолошкиот систем.

Мастурбацијата ослободува мноштво неврохемикалии што предизвикуваат добро расположение, како што се допамин и окситоцин, кои го подобруваат расположението и ги активираат системите за наградување на мозокот.

„Оргазмот е најголемата експлозија на допамин достапна без употреба на лекови“, вели Браме. Покрај ослободувањето на овие два хормона, мастурбацијата предизвикува и ослободување на серотонин, „хормонот на среќата“.

Оргазмот ослободува хемикалии како пролактин, серотонин и окситоцин во мозокот, кои сите се поврзани со чувството на среќа и релаксација. Овие ќе ви помогнат да заспиете побрзо.

Истражувањата, исто така, покажаа дека мастурбацијата може да го продолжи животниот век на мажите. Покрај тоа, окситоцинот ослободен за време на оргазмот може да го намали воспалението, правејќи ги акните и осипите помалку забележливи.

Пронајдете не на следниве мрежи: