МНР: Чекаме резултати од обдукција за да потврдиме дали наш граѓанин е меѓу тројцата убиени во Боливија

Министерството за надворешни работи и надворешна трговија на Република Македонија издаде соопштение во врска со информациите во повеќето српски медиуми за тројно убиство во Боливија, за кое се сомнева дека една од жртвите е државјанин на Република Македонија.Министерството за надворешни работи соопшти дека амбасадата на Македонија во Бразил е во постојан контакт со амбасадата на Боливија во Бразилија.„Во врска со извештаите во српските медиуми за убиството на три лица во Боливија, од кои, според информациите во медиумите, двајца се српски државјани, а еден е македонски државјанин, ве известуваме дека Амбасадата на Република Северна Македонија во Бразил е во контакт со Амбасадата на Боливија во Бразилија.За да се потврди идентитетот на жртвите, се чека завршувањето на обдукцијата, која сè уште е во тек.„По добивањето на официјални информации од боливиските власти во врска со идентитетот на жртвите и околностите на инцидентот, Министерството за надворешни работи и надворешна трговија дополнително ќе ја информира јавноста“, соопшти МНР.

