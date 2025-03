МНТ ќе учествува на 70. издание на „Стериино позорје“ со претставата „Народен пратеник“

0 SHARES Сподели Твитни

Македонскиот народен театар ќе ја претставува претставата „Народен пратеник“ во режија и адаптација на Егон Савин на 70. издание на „Стериино позорје“ во Нови Сад. Фестивалот ќе се одржи од 26 мај до 3 јуни 2025 година и ќе се фокусира на темата „Создавање историја/менување на иднината“. Во конкуренцијата, покрај МНТ, ќе учествуваат и реномирани театри како Загребачко казалиште младих, Црногорско народно позориште, Атеље 212, Југословенско драмско позориште, Српско народно позориште од Нови Сад и други.

Последното учество на МНТ на овој значаен фестивал беше на 29 мај 2003 година, кога го претставија делото „Павиљони“ од Милена Марковиќ, под режија на Срѓан Јаниќијевиќ. Пред тоа, на 30. Југословенски театарски игри „Стериино позорје“ во 1985 година, театарот беше признат со неколку награди. Наградите вклучуваат признание за најдобра претстава за „Среќна нова ’49“, награда за најдобра режија на Слободан Унковски за истата претстава, актерска награда за Ненад Стојановски за улогата на Пиги во „Среќна нова ’49“ и награда за сценографија за Динка Јеричевиќ. Следната година, во 1986, режисерот Димитар Ќостаров исто така доби награда за особени заслуги.

