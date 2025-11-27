Моделот открива дека имала девет операции поради тешка инфекција: Ми паѓаа забите

0 SHARES Сподели Твитни

Американската манекенка и водителка Џени Мекарти откри дека се опоравува од тешка инфекција поради која ѝ испаднале забите. Таа го опиша трауматичното искуство.

Во интервју за списанието „Пипл“, таа изјави дека годинава имала девет операции на устата.

„Имав инфекција која се претвори во уште една и уште една, а потоа ми се појавија израстоци на очите. Забите и имплантите ми паѓаа“, рече таа.

Таа продолжи да наведува дека лекарите откриле дека има длабока инфекција на коските откако ѝ ја оштетиле виличната коска.

„Пијам антибиотици веќе една година и јадам само „мека“ храна“, рекла таа. Сега конечно може повторно да џвака.

„Секој пат кога ќе помислевме дека е исчезнато, се враќаше. Чувствував ужасна болка. Ми отекуваше вилицата, а во исто време ми се појавуваа израстоци на очите. Луѓето всушност треба малку да ме сожалуваат!“, рече таа.

Сега кога се опоравува, Мекарти се радува што ќе помине повеќе време со својот сопруг Дони Волберг, со кого е во брак од 2014 година.

