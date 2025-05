0 SHARES Сподели Твитни

Бразилската манекенка Изабел Гуларт направи голем впечаток на црвениот тепих на 78-от Кански филмски фестивал со своето спектакуларно појавување на премиерата на филмот „Историја на звукот“. Понесе црн фустан со уникатен дизајн, кој совршено го истакнуваше нејзиното тело. Стилот на фустанот беше тесна креација која одговараше на нејзината фигура, а проѕирните и драматични набори од рамото внесуваа модерна и футуристичка нота. Оваа архитектонска компонента му даде на фустанот уметнички облик, правејќи го нејзиниот изглед еден од најзапаметените на вечерта.

Гуларт се одлучи за суптилност во деталите – носеше дискретна нараквица и стилски часовник, додека косата ѝ беше врзана во уредна опашка, потенцирајќи ја чистотата на линијата на фустанот и атрактивноста на рамото.

Убавата манекенка е позната по својата врска со германскиот фудбалски голман Кевин Трап, кој е помлад за шест години од неа. Често се гледаат на луксузните плажи, а не им е непознато да зборуваат за својот бујен интимен живот. „Имаме интимни моменти неколку пати на ден. Но, кога Кевин изгуби натпревар, нема интимност. Дури и најсовршената долна облека не може да помогне по поразот. Но, кога победува, тогаш не спиеме и остануваме заедно цела ноќ,“ изјавила таа.

Изабел и Кевин се запознале во Париз на модна ревија и започнале врска во 2015 година. Во 2018 година, тие се свршиле, а Изабел ја споделила радосната вест преку социјалните мрежи, изразувајќи дека кога ќе најдете некој што ви го менува животот, знаете дека тоа е вистинската личност за вас.

The post Моделот покажува што значи да се има фигура за милион долари (фото) appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: