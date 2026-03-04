Прашањето можат ли иранските ракети да стигнат до Македонија сè почесто се поставува во јавноста, особено во контекст на зголемените тензии на Блискиот Исток.

Одговорот, ако се гледа исклучиво технички, бара прецизна анализа на дострелот, растојанието и реалните оперативни можности.

Воздушното растојание меѓу западните делови на Иран и Македонија изнесува приближно 2.300 до 2.600 километри, во зависност од точката на лансирање.

Тоа значи дека Македонија се наоѓа над или на самиот крај од дометот на најдолгодострелните ирански ракети.

Иран располага со балистички ракети со максимален деклариран дострел од околу 2.000 километри, како што се моделите Shahab-3, Ghadr и Sejjil.