Можете да го отстраните бигорот од вашиот бокал со овој производ за само неколку минути

Редовната употреба на вашиот бокал брзо резултира со насобирање бигор, но постојат едноставни методи што можат да го вратат сјајот на вашиот апарат за само неколку минути.

Иако наслагите од бигор не претставуваат ризик по здравјето, појавата на бели наслаги и вкусот на калциум во вашиот утрински пијалок може да го расипат вашиот дневен ритуал на пиење кафе или чај.

Покрај тоа, бигорот не е само непривлечен, туку и го скратува животниот век на вашиот апарат. Сепак, пред да инвестирате во замена за бокал, пробајте едноставен метод за отстранување дури и на тврдокорниот бигор со помош на природен раствор.

Всушност, постои брз метод за чистење на валкан бокал, а тоа трае само неколку минути. Тоа е бел оцет.

Прво, наполнете го бокалот до една четвртина со вода, а потоа додадете еднаква количина бел оцет. Потоа зовријте ја водата и оцетот. По само неколку минути, ќе можете да го отстраните бигорот.

Ако сакате да отстраните бигор што се појавил на горните делови од бокалот, натопете крпа во бел оцет и оставете ја на местото околу 20 минути. За надворешните делови на бокалот, можете да користите и четка за заби.

По чистењето, потребно е темелно да го исплакнете бокалот за да избегнете непријатен вкус. Исто така, во отсуство на бел оцет, можете да го пробате методот со лимонтус. Во овој случај, откако водата ќе зоврие во бокалот, додадете кесичка лимонтус и оставете ја околу половина час.

