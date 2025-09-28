Може да носи и нуклеарно оружје: Руска подморница е загрозена од експлозија во Средоземното Море !

Руската подморница „Новоросијск“, која е дел од Црноморската флота и е дизајнирана да носи нуклеарни ракети „Калибр“, прогласи тревога за „ризик од експлозија“ откако се случи истекување на гориво во Средоземното Море.
Каналот на Телеграм „ВЧК-ОГПУ“ објави дека бродот, долг 78 метри и познат како подморница од класата „Кило“, има сериозни технички проблеми.
„Поради оштетување на системот за гориво, горивото протекува директно во просторот за складирање. На подморницата нема резервни делови ниту квалификувани специјалисти, а екипажот не е во можност да ги отстрани дефектите“, се вели во извештајот.
The Russian Kilo-class submarine Novorossiysk that suffered an “accident” in the Mediterranean Sea doesn’t have the required parts or trained personal that’s able to fix their issue.
The hull is filling up with fuel and there is a risk of explosion, the only option they have is… pic.twitter.com/hGvCgoAHTN
— Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) September 27, 2025
Точната локација на подморницата е непозната
Според истиот извор, екипажот од 52 члена можеби нема друг избор освен да го испумпа складиштето директно во морето, со што ќе се спречи насобирањето гориво кое во моментов претставува закана.
Точната локација на подморницата во Средоземното Море е непозната. Британската кралска морнарица ја забележала во јули додека минувала низ Ламанш и Северното Море, а на почетокот на август била видена како влегува во Средоземното Море преку Гибралтар.
И покрај фактот дека „Новоросијск“ е дизајниран да носи нуклеарни ракети „Калибр“, се смета за малку веројатно дека ќе носи такво оружје за време на оваа мисија во Медитеранот, пишува „Дејли меил“.
Досега нема официјални изјави од руските власти за проблемите на подморницата, која под нормални услови може да остане под вода до 45 дена без прекин.
Инцидентот со подморницата „Новоросијск“ во Медитеранот во некои медиуми е спореден со трагедијата на подморницата „Курск“ во 2000 година. Потоа, сите 118 членови на екипажот загинаа по експлозија во Баренцовото Море.
@Capt_Navy
Russian Submarine
RFS NOVOROSSIYSK B-261 🇷🇺
Strait of Gibraltar westbound Sep 26 2025 pic.twitter.com/rMMDvH6Mta
— Peter Ferrary (@PeterFerrary) September 27, 2025