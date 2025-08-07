Може ли поранешен маринец да биде новиот претседател на САД? Трамп е сигурен во тоа!

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп навести дека потпретседателот Џ.Д. Венс е неговиот веројатен наследник како републикански кандидат во 2028 година, што е најдалеку што го направил во поддршката на Венс како иден претседателски кандидат.„Па, мислам дека е веројатно“, им рече Трамп на новинарите кога беше прашан дали Венс е наследник на движењето што го инспирираше. „Искрено, тој е потпретседателот“.Трамп, исто така, сугерираше дека Венс и државниот секретар Марко Рубио ќе ги здружат силите за идната републиканска листа.Иако трката во 2028 година е сè уште далеку, Трамп има значително влијание врз републиканската база, и секој знак дека тој поддржува кандидат носи значајни импликации.Трамп во минатото одби да понуди каква било поддршка за наследник во 2028 година. Во февруари, тој рече дека Венс е „многу способен“, но дека е прерано да се нарече фаворит.Венс, 40-годишен поранешен маринец, одигра значајна улога во администрацијата на Трамп, служејќи како клучен дипломат и главен застапник на внатрешната политика на Трамп дома и надворешната политика во странство.Рубио, поранешен сенатор од Флорида, се појави како клучна фигура во администрацијата која помина значително време справувајќи се со трнливи дилеми во надворешната политика. Тој е првата личност по Хенри Кисинџер што служи и како државен секретар и како советник за национална безбедност.

