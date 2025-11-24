Може ли руската економија да го преживее овој удар: Извозот на гас може да се намали за 2,5 пати

0 SHARES Сподели Твитни

Според Меѓународната агенција за енергетика (ИЕА), рускиот удел на глобалниот пазар на гас ќе се намали од поранешните 25 проценти на само 10 проценти, додека профитот од извозот на гас ќе се намали четирикратно.

Според извештајот на Меѓународната агенција за енергија (ИЕА), Москва нема да може да го надомести изгубениот извоз на гас во Европската Унија. Според аналитичарите на ИЕА, Русија, која до 2021 година сочинуваше приближно една четвртина од глобалниот пазар на гас, повеќе нема да ги достигне претходните нивоа, туку ќе го намали својот удел на 10 проценти до 2035 година.

Годишните приходи на Русија од гас ќе се намалат од 120 милијарди долари во 2010-тите на помалку од 30 милијарди долари во 2030-тите, додека производството на гас во Русија ќе остане на околу 680 милијарди кубни метри.

Во меѓувреме, Русија се повеќе се насочува кон Кина во однос на енергетските производи, поради што се очекува гасоводот „Моќта на Сибир 1“, со капацитет од 38 милијарди кубни метри, да почне да работи со планираниот капацитет во 2025 година.

Во август, еден од најголемите руски производители на течен природен гас (LNG) беше принуден да ја намали цената на својата суровина за 30-40 проценти за да ги охрабри кинеските купувачи да купуваат од готови проекти во близина на руската арктичка зона.

