Може ли слушањето класична музика, особено Моцарт, да го промени вашиот микробиом?

Музиката е лек за душата. Музичката терапија, која смирува и го ублажува стресот, е веројатно стара колку и самата музика.

Аристотел рекол дека музиката ги одразува страстите на душата, додека Сократ верувал дека хармонијата и ритамот одат рака под рака со доброто расположение.

Уште на почетокот на 1800-тите, психијатарот Бенџамин Раш користел музика за лекување на ментални и физички болести. Денес, музичката терапија е дел од многу планови за лекување, често во комбинација со лекови или психијатриски терапии.

Музиката ја менува хемијата на мозокот – ослободува допамин и го смирува кортизолот, хормонот на стрес, објавува Danas.rs.

Примената е широка: деменција, мозочен удар, аутизам, депресија, анксиозност, па дури и болка.

Како музиката влијае на микробиомот?

Научните истражувања со глувци во Кина покажаа дека слушањето музика го зголемува нивото на бактериите Lactobacillus во цревата, што ја зголемува киселоста и го намалува ризикот од инфекции со салмонела.

Наместо кинеска класична или поп музика, тие го избраа Моцартовиот квартет за флејти во Д-дур.

Во друга студија, музиката за време на оброците, исто така, го зголеми бројот на корисни бактерии и ги намали патогените.

Трета студија ја спореди музиката и белиот шум, при што музиката го подобрува цревниот микробиом, додека белиот шум имаше негативен ефект.

Зошто Моцарт?

Сè започна со студија од 1990-тите која покажа дека неговата музика ја подобрува просторната перцепција.

Феноменот е познат како „Моцартов ефект“ и се вели дека го зголемува коефициентот на интелигенција и меморијата, дури и кај бебињата во утробата. Иако Моцарт веројатно не ги прави луѓето попаметни, неговата музика може да го подобри вашиот цревен микробиом – што е можеби уште понеобично.

Зошто студиите користат глувци?

Целта на ова истражување е за примена во земјоделството: музиката може да им помогне на животните да добијат тежина или кравите да произведуваат повеќе млеко.

Музиката ги смирува животните, го намалува стресот и го зајакнува нивниот имунолошки систем. Хеви металот, од друга страна, има спротивен ефект – го зголемува стресот и ги тера животните да ослабат.

А што е со луѓето?

Една студија во Шпанија испитуваше како музиката влијае на оралниот микробиом кај луѓе со когнитивни нарушувања и здрави субјекти. Музиката го намали бројот на патогени микроби, вклучувајќи ги Veillonella и Porphyromonas, кои се поврзани со Алцхајмерова болест и невроинфламација. Меѓу делата што се слушаа беа Моцарт, Вивалди и Штраус.

Не е јасно дали музиката директно влијае на микробиомот или делува преку мозокот и го намалува стресот. Сепак, ефектот е забележлив: подобро расположение и поздрав микробиом.

Заклучок: без разлика дали влијае на мозокот или директно влијае на микроорганизмите, музиката може да го смири „ѕверот во нас“ – и тоа е добра причина да ја слушате, пишува Psychology Today.

