Бранови украински напади со беспилотни летала ја таргетираа Москва додека таа се подготвува за големата прослава на Денот на победата. Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека Украина не може да ја гарантира безбедноста на достоинствениците кои ќе присуствуваат на големата воена парада на Црвениот плоштад на 9 мај. Иако многумина – дури и украински функционери меѓу нив – сметаат дека е малку веројатно Киев всушност да ја нападне Москва на тој ден – експертите не го исклучуваат тоа.

Русија ја обвини Украина дека извршила напади со беспилотни летала врз Москва преку ноќ – неколку дена по ред. Градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин, изјави дека најмалку 19 украински беспилотни летала биле уништени пред да стигнат до градот „од различни насоки“. Руските власти, исто така, изјавија дека 17 украински беспилотни летала биле пресретнати над регионот Брјанск, а уште пет над Калуга

Иако Украина сè уште не ги коментираше овие извештаи – откако претходно повторно ја прекрши границата и го нападна рускиот Курски регион – претседателот Володимир Зеленски претходно ѝ рече на Москва дека Киев не може да ја гарантира безбедноста на странските лидери кои ќе присуствуваат на парадата за Денот на победата на 9 мај.

