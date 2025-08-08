Може ли чајот да го намали крвниот притисок? Лекарите откриваат кој чај е најефикасен

0 SHARES Сподели Твитни

Високиот крвен притисок, познат и како хипертензија, ги погодува речиси половина од возрасните и значително го зголемува ризикот од срцев удар и мозочен удар. Иако лекарите често препишуваат лекови, првиот чекор во третманот е обично промена на животниот стил, особено исхраната, пишува Prevention.com.„Промените во исхраната можат да помогнат во контролата и одржувањето на здрав крвен притисок“, објаснува кардиологот Ченг-Хан Чен. Една од тие промени може да вклучува редовно пиење чај. Иако чајот сам по себе нема да го реши проблемот, некои истражувања покажуваат дека одредени видови чај можат да помогнат во намалувањето на крвниот притисок, но важно е да се биде свесен за потенцијалните ризици.Дали чајот навистина може да го намали крвниот притисок?Сите загрижености во врска со крвниот притисок треба прво да се разговараат со вашиот лекар. Сепак, научните докази сугерираат дека чајот навистина може да има позитивен ефект. Според анализа од 2020 година на речиси 1.700 учесници, редовната консумација на зелен чај или негов екстракт значително го намалила и горниот (систолен) и долниот (дијастолен) крвен притисок.Како чајот помага во намалувањето на крвниот притисок? Зелениот и црниот чај содржат полифеноли, растителни соединенија кои го подобруваат здравјето на крвните садови, го намалуваат оштетувањето на клетките и го стимулираат производството на азотен оксид, супстанца која ги опушта крвните садови и го подобрува протокот на крв. Ефектите се особено изразени кај луѓе со благо покачен крвен притисок.На што треба да внимавате?Пред да почнете редовно да пиете чај за висок крвен притисок, важно е да знаете неколку работи. Кофеинот во чајот може да го покачи крвниот притисок на краток рок, па затоа се препорачува претпазливост кај луѓе со неконтролиран крвен притисок. Зелениот чај може да влијае и на ефектите на некои лекови, како што се варфарин и бета-блокатори.Пиењето повеќе од пет чаши на ден може да предизвика несакани ефекти како што се лошо варење или несоница. Исто така, треба да избегнувате одредени билни чаеви, на пример, чајот од корен од сладунец може да го зголеми крвниот притисок.Кои чаеви се најдобри?Според досегашните истражувања, зелениот чај има најсилни ефекти врз намалувањето на крвниот притисок. Чајот од хибискус исто така делува добро, додека црниот чај покажува умерени придобивки. Сепак, незасладените чаеви генерално можат да помогнат, особено ако ги замените засладените пијалоци со нив, што дополнително придонесува за здравјето на срцето.Како да го вклучите чајот во вашата дневна рутина?Не постои тврдо и брзо правило, но редовноста е клучна. Ако немате здравствени проблеми, започнете со една шолја незасладен чај дневно и постепено зголемувајте на две до три шолји дневно. Зелениот чај и чајот од хибискус се најдобри. Избегнувајте додавање шеќер и полномасно млеко бидејќи тие можат да ги намалат корисните ефекти.Што друго помага во контролата на крвниот притисок?Покрај чајот, Американската асоцијација за срце препорачува осум здрави навики: јадење балансирана исхрана со многу овошје, зеленчук и интегрални житарки, редовно вежбање, непушење, доволно спиење, одржување здрава тежина и контрола на холестеролот и шеќерот во крвта.

