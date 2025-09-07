Можна е средба Трамп-Си наскоро

Американскиот претседател Доналд Трамп и неговите врвни советници се подготвуваат да патуваат во Јужна Кореја во октомври на состанок на министрите за трговија на Азиско-пацифичката економска соработка (АПЕК), за време на кој би можел да се сретне со кинескиот претседател Си Џинпинг, изјавија за Си-Ен-Ен тројца претставници на администрацијата на Трамп.
Претставниците рекоа дека имало сериозни дискусии за билатерален состанок меѓу Трамп и Си на маргините на самитот на АПЕК, кој е закажан да се одржи во градот Гјеонгџу помеѓу крајот на октомври и почетокот на ноември, но дека сè уште не се направени цврсти планови. Претставниците рекоа дека администрацијата го гледа тоа и како можност Трамп да обезбеди повеќе економски инвестиции во Соединетите Држави, што е клучен фокус на неговите неодамнешни странски патувања, вклучувајќи ги и неговите посети на Саудиска Арабија, Катар и Обединетите Арапски Емирати.
„Се разгледува посета на Јужна Кореја, фокусирана на економската соработка", изјави претставник на Белата куќа. Тој рече дека другите цели на посетата вклучуваат разговори за трговија, одбрана и соработка во цивилната нуклеарна енергија. Южнокорејскиот претседател Ли Џае-мјунг го покани Трамп да присуствува на самитот на АПЕК за време на средбата со него минатата недела и посочи дека местото на одржување би можело да му овозможи на Трамп да се сретне со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, соопштија извори запознаени со разговорите.