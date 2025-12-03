Можни се големи промени за ChatGPT – ова на никого нема да му се допадне

0 SHARES Сподели Твитни

Во бета-верзијата на апликацијата ChatGPT за Android, откриен е код кој навестува нови функции – меѓу кои и потенцијално воведување реклами.

Верзијата 1.2025.329 пронајде термини како „функција на реклами“, „реклама за пребарување“, „содржина на база на податоци“ и „вртелешка на реклами за пребарување“, што укажува дека OpenAI експериментира со различни формати на реклами, веројатно во рамките на пребарувањето или одговорот на корисниците.

Досега, ChatGPT не прикажуваше реклами ниту во бесплатната верзија ниту во платените планови. Сепак, експертите веруваат дека рекламирањето би можело да стане нов начин на монетизација, особено сега кога трошоците за развој и одржување на големи модели вртоглаво растат.

OpenAI сè уште официјално не ја потврди оваа информација. Сем Алтман претходно изјави дека рекламите не се прв избор, но дека компанијата внимателно ги разгледува можните промени.

Иако функцијата сè уште не е активна, самото нејзино појавување во кодот на апликацијата укажува дека јавното тестирање на рекламите би можело да започне наскоро.

