„Моите деца не знаат дека Кевин е нивниот татко“: Актерот од „Сам дома“ откри зошто ја крие својата улога од своите синови (фото)

Меколи Калкин е татко на два сина, на возраст од три и четири години, и признава дека гледањето на филмот што го направи познат сега е „сосема поинакво искуство“. Неговите најмали сè уште не сфатиле дека Кевин е нивниот татко кога бил дете, а актерот вели дека сака да ја одржи таа илузија жива што е можно подолго.

За многумина, Меколи Калкин засекогаш ќе биде Кевин Мекалистер од „Сам дома“ , но за неговите деца, тој е само татко.

35-годишнината од филмот и семејната забава

Додека ја прославуваше 35-годишнината од првиот филм „Сам дома“ во театарот „Лонг Бич Терас“, како дел од неговата турнеја „Носталгична ноќ со Меколи Калкин“, 45-годишниот актер откри интересен детаљ. Иако тој и неговата свршеница Бренда Сонг често го гледаат филмот со своите синови, малите сè уште не го поврзале Кевин со нивниот татко од детството.

Неговите синови, четиригодишната Дакота и тригодишниот Карсон, „навистина го обожаваат“ филмот, според актерот, кој додава дека гледањето на филмот со нив е „сосема поинакво искуство“.

„Тие немаат поим дека сум Кевин. Имаат само три и четири години”, објасни Меколи, додавајќи дека сака „да ја одржи таа илузија што е можно подолго“.

Смешни моменти со деца

Неговиот најстар син почнуваше да поврзува работи, но сè уште не разбираше целосно. Поранешната детска ѕвезда се сеќава на една вечер кога го ставал четиригодишното дете во кревет: „и почна да поставува прашања за моите браќа и сестри“.

Потоа му покажа стара семејна фотографија од сите седум браќа и сестри.

Тој веднаш погледна и рече: „Тоа дете личи на Кевин.“ Сепак, Меколи брзо ја отфрли таа забелешка, повторувајќи дека сака да ја одржи илузијата жива.

Тој се присети и на моментот кога Дакота „мислеше дека е Кевин“:

„Се сеќаваш ли кога ги избрка крадците надвор?“ И тој рече: „Се лизна по скалите?“ Јас реков: „Лажливец! Јас бев“, се присети Макали на еден смешен момент со својот син.

Тој исто така сподели едно слатко сеќавање од себе и Дакота како ги имитираат танцовите движења на Кевин во филмот.

„Да, навистина сакам да го гледам тој филм со моите момчиња“, рече тој.

Кариера и приватност

Калкин се здоби со слава играјќи храбро момче кое самостојно се брани од крадци во оригиналниот филм „Сам дома“ од 1990 година и неговото продолжение од 1992 година „Сам дома: Изгубени во Њујорк“. Тој ја повтори улогата неколку пати во реклами, за „Асистент на Google“ и неодамна за „Хоум Инстејд“.

Меколи и неговата свршеница, 37-годишната Бренда Сонг, се многу дискретни кога станува збор за нивните деца. Бренда откри во насловната сторија за „Bustle“ во јануари 2025 година дека намерно се кријат од јавноста. Актерката од „Suite Life of Zack & Cody“ се присети дека нејзиниот син еднаш ја прашал на фудбалски натпревар: „Зошто тој човек те фотографира, мамо?“

„Можеш да ме фотографираш цел ден. Не ми е гајле. Но, кога станува збор за моите деца, поинаку е. Тие не бараа ваков живот“, рече Бренда.

