Молдавија: Дронови влегоа во нашиот воздушен простор, еден падна на покрив од куќа

Шест дронови влегоа во молдавскиот воздушен простор, објави Министерството за одбрана на земјата, наведувајќи дека инцидентот се случил по масовниот напад врз соседна Украина. Еден од дроновите се движел кон границата со Романија, додека другиот паднал врз зграда во овоштарник во округот Флорешти.

„По масовниот напад врз Украина, во ноќта од понеделникот кон вторникот, системите за надзор на воздушниот простор на Националната армија открија, во утринските часови на 25 ноември 2025 година, шест дронови кои го преминувале националниот воздушен простор без овластување“, се вели во официјалното соопштение на Министерството за одбрана.

Според нив, првото летало било забележано во правец на Виноградовца-Вулканешти и се движело кон романската граница, во областа помеѓу Колибаши и Вадул луи Исак. Дронот летал на висина од околу 1.500 метри, а сите надлежни служби биле веднаш информирани за инцидентот.

Недолго потоа, системите за надзор регистрираа уште пет дронови како летаат над воздушниот простор над Дондушен, Орхеј, Бендер, Вадул луи Вода и Флорешти, пренесуваат медиумите.

Еден од дроновите се урна во селото Кухурешти де Хос во округот Флорешти. Молдавската полиција потврди дека дронот паднал на покривот на куќа во овоштарник.

„Тимот на техничко-експлозивниот оддел на полицијата се упатува кон местото на настанот. Луѓето се евакуирани, а областа е изолирана од полицајци од Флорешти“, соопшти полицијата.

Властите апелираа до јавноста да го пријават секој сомнителен предмет што ќе го видат и да не допираат ништо што паднало на земја.

„Ги повикуваме граѓаните да го пријават секој неовластен предмет што ќе го видат и да не допираат ниту еден предмет што паднал на земја, туку да ги известат властите“, соопшти министерството.

Се шпекулира дека дронот што паднал врз куќата бил „мамка“ наменета да го олесни преминувањето на вооружени дронови низ воздушната одбрана, според написите.