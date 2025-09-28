Молдавија на пат кон ЕУ? Проевропската партија води, дијаспората може да го одлучи исходот

Владејачката проевропска Партија за акција и солидарност (PAS) е во водство на клучните парламентарни избори во Молдавија, кои би можеле да ја одредат иднината на земјата во однос на приближувањето кон Европската унија.

Според прелиминарните резултати, PAS има 42% од гласовите, додека проруската опозициска коалиција, Домољубниот блок, освоила околу 30%, по пребројување на речиси половина од гласачките ливчиња, јавува агенцијата Reuters.

Овие избори се сметаат за пресудни за насоката што ќе ја заземе земјата – дали ќе продолжи кон Брисел или ќе се врати во руската сфера на влијание.

Политичка битка за мнозинство

PAS се обидува да го задржи парламентарната мнозинство и да спречи враќање на проруските сили на власт. Доколку не успее да добие доволно мандати, ќе мора да бара коалиција со помали проевропски партии.

Парламентот има вкупно 101 место, и мнозинството би му овозможило на PAS да го продолжи планот за приклучување на Молдавија кон Европската унија до 2030 година, како и постепено извлекување од влијанието на Москва.

Инциденти и изборни нерегуларности

Владините функционери предупредија на обиди за саботажа на изборите, вклучително и сајбер-напади врз изборната инфраструктура и лажни дојави за поставени бомби на гласачки места во земјата и странство.

Изборите беа одбележани со високо ниво на напнатост, со засилено полициско присуство.

Дијаспората може да го реши исходот

Молдавската дијаспора, која традиционално поддржува проевропски политики, може да има клучно влијание врз резултатот. Таа гласаше до 21:00 часот по локално време, што значи дека конечниот исход би можел значително да се промени откако ќе се избројат гласовите од странство.

Изборната комисија соопшти дека до крајот на гласањето, излезноста изнесувала 51,9%, нешто под нивото од 52,3% во 2021 година. Сепак, конечната бројка може да се зголеми по вклучување на гласовите од дијаспората.