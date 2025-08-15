Моментален ефект на лифтинг: Без игли или болка – освежете го вашето лице, нема да ви треба козметички хирург

0 SHARES Сподели Твитни

Ако сакате брз начин да ја освежите вашата рутина за шминкање, погледнете го „Методот 53“ – вирален трик за убавина кој го освои TikTok.

Необичната техника на контурирање му дава на вашето лице дефиниран и подигнат изглед, а е лесна дури и за почетници.

Што е „Методот 53“?

Името доаѓа од обликот што бронзерот и хајлајтерот го формираат на лицето со „5“ од едната страна и „3“ од другата. Овие броеви симболично ги претставуваат местата каде што треба да се нанесат производите: челото, јаболчниците и вилицата.

Еве како функционира:

-Бронзерот се нанесува во форма на бројот 5 на едната страна од лицето, а 3 на другата, покривајќи го челото, јаболчниците и вилицата-Хајлајтерот или коректорот се нанесува на средината на челото, под очите, линијата на носот и брадата-Блендирањето е клучно – транзициите мора да бидат нежни за лицето да изгледа природно затегнато и освежено

@nicole_lane11111 Doing the ‘53’ contour method >> @Kosas concealer @Westman-Atelier contour #grwm #makeup #contour #contourhacks #makeuphacks ♬ original sound – dannyvarr

Зошто сите зборуваат за оваа техника?

Лесна е за изведување, дури и ако немате многу искуство со шминкање. Работи со која било текстура, крем или пудра. Многу е флексибилна и може да се прилагоди на која било форма на лице.

Лицето изгледа посвежо, потенко и професионално нашминкано, без потреба од скапи третмани. Идеално е и за дневна и за вечерна шминка, пишува Informer.

