Момче од Хирошима со порака: Не можеме да го промениме минатото, но можеме да ја промениме иднината

0 SHARES Сподели Твитни

Поминаа 80 години откога првата атомска бомба беше фрлена врз Хирошима, а три дена подоцна и врз Нагасаки. Живееме во свет во кој нуклеарната закана изгледа сè пореална, но лекцијата од Јапонија е: никогаш повеќе, пишува „Дојче веле“.Стравувајќи дека обемот и последиците од уништувањето на атомската бомба би можеле да бидат заборавени, многу организации и поединци во Јапонија се обидуваат да ги оживеат искуствата и сеќавањата на преживеаните и да ги пренесат на новите генерации.Еден од нив е Шун Сасаки. Тој сака да помогне да се осигури дека ова темно поглавје во историјата никогаш нема да биде заборавено. Сасаки од август 2021 година ги води странските посетители низ Меморијалниот парк за мир во Хирошима и раскажува за војната и за атомската бомба. Денес тој има 12 години.„Кога бев во прво одделение, поминав покрај купола оштетена од атомска експлозија и се прашував зошто сè уште стои, иако беше урнатина“, изјави Сасаки за „Дојче веле“. Таканаречената купола на атомска бомба беше индустриска зграда. Изгоре до темел во експлозијата во 1945 година. Денес, урнатините во модерната градска средина нè потсетуваат на потребата од глобална забрана за атомско оружје. „Почнав да истражувам на интернет, го посетив Музејот на мирот и дознав нешто за бомбата што беше фрлена тука“.Прабабата на Сасаки, Јурико, го преживеа бомбардирањето на Хирошима на 6 август 1945 година. „Мојата прабаба имала 12 години во тоа време. Таа била во својата куќа, на речиси една милја од епицентарот на експлозијата“, вели денес нејзиниот правнук. „Таа не се изгорела бидејќи била внатре, но била изложена на многу зрачење. Кога била евакуирана, врз неа паднал црн облак од дожд.Сасаки никогаш не успеал да ја прегрне својата прабаба. Јурико добила рак на дојката на 38 години. Кога имала 60 години, ѝ бил дијагностициран и рак на дебелото црево. Таа почина на 69-годишна возраст.Сасаки им објаснува на странските посетители како ураниумската бомба експлодирала речиси директно над сегашната купола на атомската бомба, со сила од приближно 15.000 тони ТНТ. Речиси сите во радиус од 1,3 километар починале веднаш. Се проценува дека вкупно до 140.000 луѓе починале од последиците од таа прва атомска експлозија на војната – или веднаш од тешки изгореници или подоцна од изложеност на зрачење.„Многу луѓе ми кажуваат дека дошле во Хирошима верувајќи дека знаат што се случило – дека градот бил, едноставно, уништен“, вели Сасаки. „По посетата, ми признаваат дека немале поим што навистина се случило“.„Сите ми велат дека нешто такво никогаш повеќе не треба да се случи. Мислам дека војните се случуваат затоа што луѓето не знаат што, всушност, значи војна“, вели младиот водич. „Еден Американец ми рече по посетата дека мора да го забраниме целото нуклеарно оружје. Тоа ме направи среќен. Бидејќи ако оди и му каже на некој друг што научил тука – и таа личност му каже на некој друг – на тој начин можеме да создадеме траен мир“.„Не можеме да ја промениме историјата. Но, можеме да го искористиме искуството со атомската бомба за да ја промениме нашата иднина“, додава 12-годишникот.

Пронајдете не на следниве мрежи: