МОМЧЕ (14) НАЈДЕ 7 ЛЕШЕВИ ВО БУНАР Хорор во близина на Алексинац: Го барал кучето на соседот, а потоа видел морничава глетка! Целото село е во СТРАВ

Грозоморна сцена ги затекна мештаните во понеделник во селото Тешица во близина на Алексинац, кога трупови на шест или седум кучиња, за кои се сомнева дека се отруени, беа пронајдени во бунарот што снабдува речиси целото село.

За трагедијата да биде уште поголема, сцената прво ја видело четиринаесетгодишно момче, кое тргнало во потрага по исчезнатото куче на својот сосед.

– Пред три или четири дена, мештаните почнаа да забележуваат дека нивните кучиња исчезнуваат. А моето куче го немаше. Го барав и го викнав, но без успех. Еден сосед, 14-годишно момче, ми понуди помош. Се упати низ селото и го викна, а потоа влезе во напуштениот двор каде што има бунар – раскажува за Курир Никола Радојковиќ (21), еден од мештаните.

Момчето не можеше ни да претпостави каква сцена ќе затекне.

– Забележал рој муви над бунарот. Кога се наведнал да види за што станува збор, доживеал шок – внатре имало шест или седум мртви кучиња – додава Радојковиќ.

Момчето веднаш ги известило соседите

Момчето веднаш ги известило соседите. Никола и неговиот брат набрзо стигнале до бунарот, а по нив следеле и други мештани.

– Еден сосед ги препозна своите две кучиња. Не можевме да веруваме што гледаме – вели тој.

Сепак, кошмарот не завршил тука. Истиот ден, малку подоцна, Никола пронашол уште едно мртво куче на таванот од својата куќа.

– Една соседка го нашла своето куче во дворот, друга покрај патот. Вкупно, за неколку дена, умреле 11 или 12 кучиња – вели Радојковиќ.

Мештаните веднаш ја известиле полицијата, а најголемата загриженост била можноста водата од бунарот да е контаминирана.

– Во вторник, полицијата излезе на терен, а потоа дојдоа пожарникарите и се обидоа да ги извлечат труповите. Околу 80 проценти од селото користи вода од тој бунар. Не ја користиме веќе неколку дена како превентивна мерка и чекаме резултати и упатства од властите – вели Радојковиќ.

Според неофицијални информации, комуналната инспекција спровела истрага, направила записник и го проследила случајот до надлежното обвинителство. Директорот на ПУК „Водовод и канализација“ Алексинац, Дарко Филиповиќ, изјавил дека компанијата постапува по наредба на надлежните институции.

– Досега не сме добиле наредба, но сме подготвени да ги спроведеме сите потребни мерки доколку биде побарано – рече Филиповиќ.

Кој ги отру кучињата?

Мештаните се сомневаат дека зад труењето стои лице од селото кое претходно се заканувало дека ќе фрли отров затоа што кучињата ја напаѓаат добитокот и живината.

– Веруваме дека отровот бил фрлен покрај патот, веројатно во храна како салама. Можно е најголемата количина да била во близина на нејзината куќа, каде што животните умреле, а потоа биле фрлени во бунарот за да се покријат трагите – вели Радојковиќ.

МУП: Кривична пријава поради сомнение дека отрула, а потоа фрлила мртви кучиња во бунар

Припадници на Министерството за внатрешни работи во Ниш, по наредба на Основното јавно обвинителство во Алексинац, ќе поднесат кривична пријава против Ј.В. (50) од околината на овој град поради постоење основи на сомнение дека сторила кривично дело убивање и злоставување животни.

Таа е осомничена дека во текот на изминатата недела отрула неколку кучиња скитници со отровна храна на напуштен парцел во селото Тешица во близина на Алексинац и ги фрлила во бунар, соопшти МВР.

Според наредбата на Основното јавно обвинителство во Алексинац, против осомничениот ќе биде поднесена кривична пријава во редовна постапка.

