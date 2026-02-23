Моника Белучи ги симна очилата, а луѓето се воодушевени од нејзиното лице: Вака изгледа во живо 61-годишна убавица која тврди дека не може да поднесе ботокс

0 SHARES Сподели Твитни

Познатата актерка Моника Белучи е една од презентерките на доделувањето на наградите БАФТА денес во Лондон. Таа не беше на овој настан минатата година, а за денешната церемонија избра облека што целосно го отсликува нејзиниот препознатлив стил.

Моника Белучи (61) прво беше фотографирана пред хотелот „Савој“ каде што престојува за време на престојот во Лондон, а потоа и на црвениот тепих на доделувањето на наградите БАФТА.

Таа се претстави во фустан со крој на сирена, многу тесен модел кој ги истакнува нејзините облини. Монохроматското издание го комплетираше со црна чанта и чевли од Кристијан Лубутен, единственото нешто што „скока“ од црниот стил е црвениот ѓон, по кој се препознатливи моделите на оваа модна куќа.

Моника Белучи најчесто носи ваков вид обувки, без разлика какви комбинации ќе избере. И иако најчесто носи ваков вид фустан или црн костум, сепак постојат разлики помеѓу стиловите. Покрај тоа, тој верува дека високите потпетици од овој тип одат со сè.

Италијанската дива го создаде својот препознатлив моден имиџ пред многу години, додека порано повеќе ги следеше трендовите. Некои ја фалат нејзината автентичност во облекувањето, но има и такви кои ја критикуваат нејзината приврзаност кон црната боја и, како што велат, недостатокот на имагинација во облекувањето.

Моника очигледно сака да биде препознаена по својот стил на јавната сцена, иако би направила позитивен чекор напред со одредени чекори и модни експерименти со кои, без сомнение, би се справила.

Моника Белучи привлече внимание со својата нова фризура, дури и поправени шишки од претходно, кои совршено ѝ стоеја. И имаат подмладувачки ефект. Актерката, мора да се каже, изгледа помлада отколку пред два месеци кога се појави во Париз.

Иако негира дека оди на третмани со ботокс затоа што „не сака да ѝ го допираат лицето“, се сомнева дека денес нејзината убавина не е сосема природна. Таа само еднаш призна дека пробала „витамински третман“, но дека пред сè го поддржува природниот процес на стареење и дека ги сака своите брчки.

Некои прикачуваат нејзини папарацо фотографии како доказ дека подлегнала на трендовите за вештачка убавина. Моника, од друга страна, вели: „Фала му на Бога за ретуширањето“, и поддржува Фотошопирање фотографии за разни светски списанија.

Таа рече дека се грижи за себе со помош на лесни хидратантни креми и природни масла како што е бадемовото масло, дека консумира многу вода и се грижи да спие доволно. Без разлика дали користи ботокс, некои други процедури или старее природно (што е исто така забележливо, на најубавиот начин), нејзината убавина не може да се оспори.

Во секој случај, таа изгледаше како вистинска ѕвезда на црвениот тепих во Лондон каде што се појавија и Кери Вашингтон, Алиша Викандер, Маура Хигинс и Стелан Скарсгард.

