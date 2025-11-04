Моника Белучи го откри својот омилен филм: Ми даде толку многу ВИДЕО

0 SHARES Сподели Твитни

Италијанската актерка Моника Белучи е една од најзначајните во историјата на европското и светското кино. Нејзината кариера, која опфаќа различни жанрови, е една од поинтригантните во современиот Холивуд, па затоа е тешко да се издвои една најдобра улога.

Сепак, списанието „Глас“ не избега од ова прашање, а познатата актерка издвои едно достигнување од почетокот на нејзината кариера.

Тој ми даде толку многу.

„Не знам. Тешко е да се каже. Можеби „Станот“, кој ми даде толку многу. Тоа беше мојот прв француски филм, ја освои наградата БАФТА, а потоа добив можност да го снимам мојот прв американски филм, со Морган Фримен и Џин Хекман , кој се викаше „Под сомнение“. Со тој филм за прв пат отидов на Канскиот фестивал. Неверојатно е колку е чуден животот и како мешавина од случајности ве носи некаде“, истакна Белучи.

„Апартман“ е романтична драма во режија на Жил Мимуни. Винсент Касел , за кого подоцна ќе се омажи Моника, го игра Макс, поранешен женкар кој ги напуштил своите заводливи навики за да се смири со добра жена. Сè додека старата љубов не се врати во мода и не фрли сомнеж врз сè. Белучи ја игра својата втора сопруга, Лиза. За оваа улога, таа беше номинирана за наградата Цезар во категоријата „Најперспективна актерка“.

Гола во „Дракула“

Пред ова достигнување, Белучи беше претежно позната како модел. Таа работеше за некои од најголемите модни брендови, напуштајќи ги плановите да стане адвокат за да го следи својот уметнички нагон, според списанието Far Out, објавува Blitz. Таа привлече поголемо внимание во филмот на Копола „Дракула“, во кој имаше една сцена во која се појави гола, но „Под сомневање“ ѝ донесе светска популарност.

Обожавателите ќе дебатираат за „објективниот“ квалитет на „Станот“ во споредба со нејзините други филмови, но очигледно имаше огромно влијание врз нејзиниот живот. Без него, нејзината кариера , угледот, па дури и нејзината романтична приказна би биле сосема поинакви, па затоа очигледно заслужува место во нејзиното срце.

