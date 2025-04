Монодрама „Сите најубави нешта“ вечерва во КСП Центар-Јадро

0 SHARES Сподели Твитни

КСП Центар-Јадро Сите најубави нешта – 14.04.2025

СИТЕ НАЈУБАВИ НЕШТА е монодрама инспирирана од делото на Данкан МекМилан, режирана од Дејан Пројковски и продуцирана од ОХО. Актерското мајсторство на Игор Ангелов оживува оваа приказна на сцената. Монодрамата, оригинално насловена „Every Brilliant Thing“ од Данкан МекМилан, отвора прашања за предизвиците на децата кои растат со родители кои се соочуваат со животни тешкотии и ни покажува колку сме важни за луѓето што ги сакаме. Врз основа на комбинација од реални и измислени настани, оваа драма ни открива како можеме да најдеме надеж во секојдневието, фокусирајќи се на најмали, но скапоцени нешта.

