Монодрама „Сите најубави нешта“ во КСП Центар-Јадро

КСП Центар-Јадро Сите најубави нешта – 14.04.2025

Монодрамата „Сите најубави нешта“ е инспирирана од творбата на Данкан МекМилан и ја режира Дејан Пројковски со продукција на ОХО. Во ова сценско доживување, умешноста на актерот Игор Ангелов ја оживува приказната. Иницијално позната како „Every Brilliant Thing“, делото на МекМилан опфаќа тешки теми, истражувајќи ги детските искуства во средини со родители кои се соочуваат со тешкотии. Драмата ни доловува важноста на нашата присутност во животот на најблиските. Комбинирајќи реални и фиктивни ситуации, оваа претстава нуди надеж преку посветување внимание на малите, но значајни моменти во животот.

