Монструмот Фрицл, кој 24 години ја силуваше сопствената ќерка, може да излезе од затвор

Јозеф Фрицл, 90-годишниот Австриец кој во 2009 година беше осуден за држење на својата ќерка како заложничка и силување со децении, повторно побара да биде ослободен од доживотната казна, пренесува хрватски „Индекс“.

Регионалниот суд во австрискиот град Кремс потврдил за германската агенција ДПА дека адвокатката на Фрицл, Астрид Вагнер, поднела барање за суспензија на неговата казна. Адвокатката претходно го дискутираше барањето во нејзиниот подкаст „Plaedoyer fuer Verbrecher“ (Одбрана на сторителите). Таа тврдеше дека Фрицл поминал повеќе од 15 години во затвор и дека се исполнети законските услови за такво барање.

„Мислам дека и тој ја заслужува оваа можност“, рече таа.

Сепак, таа очекува дека може да помине некое време пред тоа да се случи.

Фрицл ја заклучил својата 18-годишна ќерка во подрумот на неговата куќа во 1984 година. Во текот на следните 24 години, тој ја силувал илјадници пати, а таа му родила седум деца. Едно од нив починало кратко по раѓањето. Неговата сопруга, која живеела на првиот кат од куќата со остатокот од семејството, не била свесна за ништо од ова, според властите. Случајот беше откриен во 2008 година и доби медиумско внимание низ целиот свет.

Во март 2009 година, Фрицл беше осуден на доживотен затвор за убиство од небрежност, силување, лишување од слобода, принуда, ропство и инцест. Во затворот, Фрицл го сменил името.

Претходното барање за ослободување не било прифатено минатата година. Судот навел висок степен на ризик од повторување на делото и недостаток на подготвеност на сторителот за доживотен затвор, пишува „Индекс“.