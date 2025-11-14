МОН: Северна Македонија и Египет ќе соработуваат во високото образование и науката

0 SHARES Сподели Твитни

„Македонија ќе добие поддршка во своите напори за унапредување на високото образование од Египет, земја чии универзитети брзо се искачуваат на глобалните рангирања, а ќе се продлабочи и билатералната соработка во областа на науката и истражувањето.“Ова беше потврдено за време на средбата меѓу министерката за образование и наука, Весна Јаневска, и египетскиот министер за високо образование и научни истражувања, Мохамед Аџман Ашур, што се одржа вчера во Каиро.

„Работната група, составена од претставници назначени од надлежните министерства на двете земји, ќе дефинира конкретни активности што ќе ја продлабочат соработката и ќе ги испитаат можностите за креирање заеднички студиски програми со двојни дипломи. Фокусот ќе биде ставен на високото образование од областа на медицината и техничките науки, со посебен акцент на компјутерското инженерство и земјоделството.“

„Министерката Јаневска ги презентираше промените што се започнати во областа на високото образование во Македонија, нагласувајќи дека во моментов се подготвува ново законско решение, додека ефектите од планот за реформи се очекуваат на среден рок од 5 години. Таа се фокусираше и на значителното зголемување на буџетот за наука и финансирањето на зголемениот број на научни и истражувачки проекти од интерес за државата и јавноста, одобрувањето и спроведувањето на Стратегијата за паметна специјализација на државата, при што нагласи дека Министерството започнало постапка за основање на првиот државен научно-технолошки парк, кој ќе биде под надлежност на државата“, соопшти Министерството за образование и наука.

Министерот Ашур ги презентираше силните страни на египетскиот систем за високо образование и политиките што помагаат да се забрза напредокот на државните универзитети на меѓународните рангирања.

Тој изрази подготвеност овој месец да се формира работно тело меѓу двете земји, додека следниот пат ќе се одржи директна средба меѓу ректорите на шесте државни универзитети во Македонија и ректорите на најистакнатите египетски, како што е Универзитетот во Каиро.

Тој го сподели националното искуство со создавањето на научни и технолошки паркови и центри за извонредност, што ќе биде многу корисно за Македонија за постигнување на истата цел.

