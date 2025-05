„Мораме да ја блокираме ЕУ“: Орбан свика итен состанок …

0 SHARES Сподели Твитни

Унгарскиот премиер Виктор Орбан одржа итен состанок на економската влада во врска со енергетската закана од Украина и оцени дека Брисел е подготвен да ѝ помогне на Украина дури и на сметка на европските семејства.

„Морав да свикам вонреден економски состанок поради украинската енергетска закана . Брисел е решен да им помогне на Украинците по цена на уништување на унгарските и европските семејства , бидејќи Брисел има намера да го блокира снабдувањето со гас и нафта од Русија “, рече Орбан во видео објавено на Фејсбук.

Според него, суспензијата на транзитот на гас од Киев и плановите на Европската комисија (ЕК) да се откаже од руските ресурси претставуваат ризици за енергетската безбедност на Унгарија, објавува унгарскиот портал „Мандинер“.

„Енергетска закана за Украина. Доколку тоа се случи, просечната сметка за електрична енергија, која моментално изнесува 7.000 форинти (околу 18 евра), ќе се зголеми на 14.000 форинти (35 евра), а сегашната сметка за гас од 16.000 форинти (40 евра) би можела да се искачи на 54.000 форинти (134 евра). Патем, ова ќе се види и на сметките од септември. Ќе го спречиме ова !“, рече унгарскиот премиер и предупреди дека Унгарија ќе мора да се подготви за дополнителни трошоци од 800 милијарди форинти (околу 2 милијарди евра) „доколку Украина ја затвори славината за гас“.

Орбан посочи дека еден од начините да се спречи ова е унгарската влада да ја блокира одлуката на Европската Унија во Брисел .

Унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, претходно оцени дека Украина е една од главните причини за енергетската криза во Европската Унија. Тој истакна дека поради постапките на Киев, некои земји од Централна Европа се нашле во тешка ситуација, а сега Србија им обезбедува транзит на гас.

