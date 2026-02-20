0 SHARES Сподели Твитни

Вода од морето се излеа поради бурата врз крајбрежјето во Каштела Доњи и стариот дел на Каштел Суќурац во Хрватска , соопшти градската администрација на Каштела, истакнувајќи дека се очекува временските услови во областа да се влошат до полноќ.

Администрацијата додава дека комуналните услуги се во режим на подготвеност.

Поради силниот ветер во прекин се ферибот линиите Сумартин-Макарска, Вис-Сплит, Суќурај-Дрвеник, Плоче-Трпањ, Трогир-Дрвеник Мали-Дрвеник Вел, како и линиите за катамаран Сплит-Стари Град-Сплит и Сплит-Бол-Јелса.

Порано во текот на денот, комуналните служби им доставија вреќи со песок на жителите во близина на морето во областа Кастелани, поради проценките дека времето и циклоните би можеле да се влошат во вечерните часови.

Според прогнозата на Државниот хидрометеоролошки завод (ДХМЗ), во петок во Јадранот се очекува променливо време со повремени врнежи од дожд, во Далмација се можни и врнежи од дожд придружени со грмежи, а во северниот дел од попладнето постепено намалување на облачноста.

Циклонот што го погоди поголемиот дел од Јадранот донесе засилување на југот, дожд и грмотевици. Врвот на влошување се очекува во текот на ноќта.

Поради бурниот југ и обилните дождови, морето се излеа и на патиштата во Трогир . Поради силните ветрови и дождови, шибеничкиот Долац повторно беше поплавен. Тоа е постојан и влошувачки проблем, а на поплавен пат е снимена необична сцена. Лебед плива по улицата.

Грмотевици го погодија и Задар . Поради обилните дождови и југот, нивото на морето значително се покачи, особено во заливот Јажине.

Дел од Омиш под вода, пожарникарите спасуваат згради. Западниот дел од градот – Смоквица – беше поплавен. Како што објави Далмација денес, во Смоквица е формиран собирен центар, а противпожарната бригада е на терен и ја следи ситуацијата.

The post МОРЕТО СЕ ИЗЛЕА ВО ДАЛМАЦИЈА! Неколку градови под вода, лебед плива низ улиците на Шибеник appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: