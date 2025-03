Морничави видеа од аеродромот во Мјанмар за време на разорниот земјотрес! По пистата трчаат патниците и персоналот: Авионите се лулаат, зградите се уриваат! (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Патниците на аеродромот Мандалај во Мјанмар паднаа на земја за да се заштитат од земјотресот со јачина од 7,7 степени според Рихтеровата скала што погоди област во близина на градот, покажуваат видеата на социјалните мрежи.Видеата објавени на интернет покажуваат дека десетици патници во паника се евакуираат додека сирените одекнуваа низ аеродромот додека траеше земјотресот.

Mandalay International Airport was heavily affected by 7.7 Earthquake. Myanmar government declares state of emergency in 6 regions after powerful earthquake. #sismo #temblor #terremoto #tremor #Myanmar pic.twitter.com/VxUpiqKtFI— Disasters Daily (@DisastersAndI) March 28, 2025

На снимката се гледа персоналот на аеродромот и патниците во зградата на аеродромот како трчаат во сите правци додека зградата се урива. Се нишаат и авионите на пистата.Досега Мјанмар и Тајланд, како и околните земји Индокина и Кина се погодени од два разорни земјотреси. Американскиот геолошки институт соопшти дека се верува дека загинале илјадници луѓе.

During the earthquake the Mandalay International Airport in Myanmar has been hit hard with heavy damage to the interior along with footage of airline passengers huddled on the tarmac near the aircraft. pic.twitter.com/wJsi2scvt5— John Sitarek (@JohnSitarek) March 28, 2025

Голем број од нив се затрупани под урнатините.Вонредна состојба е прогласена и во Мјанмар и во Тајланд, а градот Бангкок прогласи состојба на природна катастрофа во своето подрачје.

BREAKING🚨 MYANMAR: Just saw a clip of people huddled on the ground near by the aircraft, trying to stay safe during a massive earthquake at Mandalay International Airport, right before boarding their flight. #Earthquake#Myanmar pic.twitter.com/f9BXgMGWaX— MOHAMMAD AHSAN (@MOHAMMAD_AARSH) March 28, 2025

Насекаде се нишаа згради, а од нив како водопад паѓаше вода од базените. Висококатниците се уриваа една по друга.



Пронајдете не на следниве мрежи: