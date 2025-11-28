Морничави сцени и масовна тепачка на фудбалери: Тренерот заврши во болница, судијата додели 17 црвени картони

0 SHARES Сподели Твитни

Неверојатни сцени на насилство избувнаа по натпреварот од Купот на Боливија помеѓу Реал Оруро и Блуминг, кој заврши 2:2, и му донесе на домаќинот пласман во четвртфиналето благодарение на победата во првиот натпревар, јавуваат локалните медиуми.

Веднаш по последниот свиреж на судијата, дошло до масовна тепачка меѓу играчите на двата тима. Според весникот „Ел Потоси“, играчот на Реал Орура, Себастијан Зебалос, бил првата цел на конфликтот, а откако се одвоил од противничките играчи кои го спречувале, нападнал други учесници во инцидентот. Во физичките пресметки учествувал и неговиот соиграч Хулио Виља

Во хаосот беше повреден и тренерот на Реал Орура, Марсело Робледо, кој се судри со член на тренерскиот штаб на боливиската репрезентација. Робледо беше однесен во болница поради повреда на рамото и удар во главата.

Поради ескалацијата на насилството, на теренот влегоа 20 полицајци, кои употребија солзавец за да ги спречат судирите. Тренерот на „Блуминг“, Маурицио Сорија, веднаш им нареди на своите играчи да се повлечат во соблекувалната.

Официјалниот записник од натпреварот покажува дека биле доделени вкупно 17 црвени картони – седум на играчи на Блуминг, четири на играчи на Реал Оруро, додека тренерите на двата тима, како и нивните помошници, исто така биле исклучени. Според првичните информации, најмалку шест играчи на Блуминг ќе бидат суспендирани до крајот на натпреварувањето.

Caso total en Bolivia: 17 𝐄𝐗𝐏𝐔𝐋𝐒𝐀𝐃𝐎𝐒 (!) e intervención de la policía El encuentro entre Real Oruro y Blooming acabó en el caos total en lo que se define desde Bolivia como una “vergüenza nacional” pic.twitter.com/txapvtgwjJ— Eurosport.es (@Eurosport_ES) November 27, 2025

