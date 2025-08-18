Морничав напад врз генералот на Путин: Ампутирани му се раката и ногата!

Генерал-потполковник Еседули Абачев, кој беше лично одликуван од претседателот на Русија Владимир Путин, беше тешко ранет во напад врз руски конвој во Курската област ноќта помеѓу петокот и саботата.Се верува дека нападот во ноќта помеѓу 16 и 17 август го извршиле украинските сили. Нападот се случил на автопатот Рилск-Хомутовка, во кој Абачев се здобил со тешки повреди.Станува збор за заменик-командантот на северната група руски трупи.Абачев бил префрлен во Централната клиничка болница Вишневски во Москва, каде што му биле ампутирани раката и ногата, пишува „Украинска правда“.
The commander of the 2nd Army Corps, Esedulla Abachev, was wounded on the night of August 16-17, when the Ukrainian Armed Forces attacked a column of the Armed Forces of the Russian Federation on the road Rylsk — Khomutovka in the Kursk region, intelligence of Ukraine. pic.twitter.com/wLAvLk3ZMK— big ben (@alternative_war) August 17, 2025
Британскиот „Сан“ пишува дека Абачев има 57 години и е одликуван офицер. Проруски извори јавуваат дека е жив, но дека сè уште е во сериозна состојба, пренесува Јутарњи лист.Во текот на последните децении, Абачев бил вклучен во речиси секоја војна на Кремљ. Дипломирал на Високата школа за тенковска команда во Харков во 1989 година, а потоа се борел во ерменско-азербејџанскиот конфликт, Втората чеченска војна, руската интервенција во Грузија во 2008 година и во Сирија, а од 2022 година играл важна улога во руската интервенција во Украина.За секој од овие подвизи, Путин лично му го додели Орденот за храброст.