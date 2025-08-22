Москва вели „не“ на планот на САД и ЕУ за западни војници во Украина

Русија им кажа не на плановите на САД и ЕУ за мировници во Украина, а воедно ги засили воздушните напади и антизападната реторика.

„Се надевам дека оние што развиваат вакви планови за мировни сили само се фалат, но се надевам дека разбираат дека ова би било апсолутно неприфатливо за Русија“, изјави министерот за надворешни работи Сергеј Лавров на прес-конференција во Москва во четврток.

Тој исто така рече дека европските идеи за безбедносните гаранции за Украина „ја следат логиката на изолирање на Русија, обединување на западниот свет со Украина… за да ни нанесат стратешки пораз“.

„Ова не може а да не предизвика чувство на целосно и категорично отфрлање“, рече тој.

„Коалицијата на волните“ на САД и Европа – Финска, Франција, Германија, Италија и Велика Британија – оваа недела водеа разговори во Вашингтон на ниво на началници на одбраната за мировниот план.

Се вели дека САД нудат воздушна моќ, системи за воздушна одбрана, системи за команда и контрола и воени разузнавачки капацитети, како што се шпионски сателити, додека Европејците се подготвени да испратат војници на терен, пишува ЕУ Обзервер.

И бројот на западни војници би требало да биде најмалку 10.000, изјави шефот на германскиот синдикат на вооружените сили, полковник Андре Вистнер.

„Нема да биде доволно само неколку генерали и помали воени единици да раководат со команден пункт во Украина… на Путин мора да му биде јасно – и поддржано од меѓународните сили – дека сме целосно сериозни“, изјави тој за Ројтерс во четврток.

Разговорите во Вашингтон доаѓаат откако американскиот претседател Доналд Трамп одржа последователни самити со рускиот претседател Владимир Путин и со лидерите на ЕУ и Украина во изминатите седум дена.

Идејата беше Путин следно да се сретне со украинскиот претседател Володомир Зеленски, пред трилатералниот самит со Трамп и квадрилатералниот со европските лидери за да се запечати договор за прекин на огнот.

Но, руските претставници го информираа Ројтерс во четврток дека Путин се држи до неприфатливи услови.

Путин сакаше Украина да ги отстапи сите свои региони Донецк и Луганск, вклучувајќи ги и 12-те проценти од нив кои сè уште не се окупирани од Русија, во замена за замрзнување на линијата на контакт во регионите Запорожје и Херсон, рекоа Русите.

Тој, исто така, сакаше правни гаранции дека Украина ќе остане надвор од НАТО, ќе остане неутрална и никогаш нема да биде домаќин на западни сили, рекоа тие. И сакаше олеснување на западните санкции, наведува медиумот.

Будимпешта, Женева и Виена се дискутираа како можни места за средба Путин-Зеленски. Но, од своја страна, Лавров посочи дека Путин смета дека е под негова важност да седне со својот украински колега.

Тој зборуваше за „неонацистичкиот, русофобичен и агресивен режим“ на Киев.

И рече дека „прашањето за легитимноста на Зеленски кое ги потпишува какви било мировни договори во име на Украина“ сè уште не е „решено“, бидејќи Русија продолжи да тврди дека Зеленски нема демократски мандат, оценува бриселскиот портал.