„Москва го прекрши прекинот на огнот 3 пати за неколку часа“: Кружат снимки од рускиот напад врз Украина за време на примирјето

Руските државни медиуми рано во четврток објавија дека едностраното примирје објавено од претседателот Владимир Путин започнало во 00:00 часот на 8 мај. Кремљ објави дека паузата во борбите ќе трае до полноќ на 11 мај, вклучувајќи го и Денот на победата на Русија на 9 мај. Сепак, Украина ја обвини Русија дека го прекршила сопственото примирје три пати за само неколку часа, откакоУкраинските воздухопловни сили ја обвинија Москва за трикратно лансирање наводни бомби врз нејзиниот северен Сумски регион – троен напад во првите часови од прекинот на огнот.Во 2:45 часот наутро, официјалните лица потврдија напади со водени воздушни бомби (КАБ) врз регионот Суми. Дополнителни лансирања следеа во рок од еден час.До 8:34 часот наутро, Воздухопловните сили предупредија за континуирани закани во областите на фронтовската линија, наведувајќи ја континуираната активност на руските авиони.„Лансирање на водени воздушни бомби (КАБ) од страна на непријателска тактичка авијација врз Сумискиот регион“, според извештајот објавен во 2:45 часот наутро.Russia violated Putin’s “ceasefire” just a few hours after it was announced.Russian forces are bombing the Sumy region with glide bombs 😭A residential building was destroyed in Kostyantynivka as a result of a glide bomb strike#UkrainianRussianWar #RussianUkrainianWar… pic.twitter.com/5DpG3BAPbg— Anastasia (@Nastushichek) May 8, 2025Помалку од еден час подоцна, беше пријавено дополнително лансирање на водена бомба. Локалната Државна служба за вонредни состојби подоцна објави дека ноќното гранатирање во регионот Сумка предизвикало пожари во три станбени згради. Екипите за итни случаи работеа на местото на настанот од ноќ до утро. Во нападот беше убиен еден цивил.„Тактичка авијациска активност на непријателот во североисточен правец! Закана од воздушни напади во предните региони!“, објавија воздухопловните сили на Телеграм во 8:34 часот.Сепак, украинските набљудувачи забележаа необичен развој на настаните: не беа откриени руски борбени беспилотни летала над земјата преку ноќ – што означува редок прекин во речиси секојдневните напади со беспилотни летала што ги извршува Кремљ.Москва: Покрај официјалното примирје, Украина нападна неколку региони со беспилотни леталаОд друга страна, Москва ја обвинува Украина дека напаѓала неколку региони со беспилотни летала.Иако предлогот за прекин на огнот беше поднесен кон крајот на април, украинскиот претседател Володимир Зеленски „јавно го отфрли на 3 мај“.Руските вооружени сили предупредија дека ќе го задржат правото да одговорат доколку Украина го прекрши договорот.Руската воздушна одбрана го одби нападот, а девет дронови беа уништени над Москва, изјави градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин.Ова е трет пат Русија еднострано да прогласи прекин на огнот за време на конфликтот во Украина.Претходните два пати – за време на Божиќ 2023 и Велигден 2024 година – примирјето беше прекршено од Киев, тврди Кремљ, кој ги окарактеризира постапките на украинската страна како „цинични и необјасниви“.Примирјето ќе трае до полноќ на 11 мај, објави руската влада.



