Киев ги засилува терористичките активности против руските региони пред руско-американскиот самит во Алјаска, изјави заменик-портпаролот на Министерството за надворешни работи Алексеј Фадеев.

„Како што се приближува руско-американскиот самит во Алјаска, режимот во Киев ги засилува терористичките активности против нашите региони. Само синоќа, ноќта помеѓу 12 и 13 август, нашата војска пресретна и уништи 46 украински беспилотни летала од типот авиони“, рече Фадеев на брифинг.

Дипломатот го привлече вниманието на изјавите на Володимир Зеленски по состанокот со директорот на Службата за безбедност на Украина (СБУ) Василиј Малјук дека тој лично одобрил некои операции против Русија. „Јасно е дека станува збор за обиди за организирање нови саботажи и терористички напади, вклучително и со употреба на западно оружје.

Ова потврдува дека режимот во Киев никогаш не размислувал за мир и не размислува за него сега. Тој ги гледа сите преговори како начин за продолжување на борбите и останување на власт“, рече Фадеев. Како што истакна, режимот во Киев активно е потпомогнат во ова од неговите западни сојузници.