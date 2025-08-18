Москва нема да прифати распоредување на НАТО војска во Украина

Руското Министерство за надворешни работи изјави дека Москва нема да прифати распоредување на воен контингент од земјите членки на НАТО во Украина, велејќи дека таквата сила би била „полна со непредвидливи последици“.

Сер Кир Стармер претходно денес изјави дека Велика Британија е подготвена да испрати „чизми на терен“ во Украина за да дејствува како гаранција во случај на договор со Русија. Стив Виткоф, специјалниот претставник на Трамп, во неделата изјави дека Русија понудила „отстапка“ за време на разговорите во Алјаска дека САД би можеле да понудат „заштита слична на Член 5“ како безбедносна гаранција за ставање крај на војната.

Член 5 на НАТО наведува дека ако сојузник на НАТО биде нападнат, „секоја друга членка на алијансата ќе го смета овој чин на насилство како вооружен напад против сите членови“.