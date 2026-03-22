0 SHARES Сподели Твитни

Русија им предложи на Соединетите Американски Држави намалување на разузнавачката соработка со Иран, вклучително и задржување на информации за американските воени позиции на Блискиот Исток.

За возврат, тие бараат од Вашингтон да ја прекине разузнавачката поддршка за Украина, објави Политико, повикувајќи се на два извори запознаени со преговорите меѓу САД и Русија.

Идејата наводно ја изнесе Кирил Дмитриев, претставник на рускиот претседател Владимир Путин, на состанокот одржан минатата недела во Мајами со американските претставници Стив Виткоф и Џаред Кушнер.

Предлогот на крајот беше отфрлен од САД, велат изворите.

Сепак, Дмитриев подоцна го нарече извештајот на Политико „лажен“ во објава на интернет.

The post Москва понуди решение: Ќе го жртвуваме Иран ако Вашингтон ѝ сврти грб на Украина, САД го отфрлија предлогот appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: