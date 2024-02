Москва се спрема за ,,судниот ден!” – Руски научници создадоа нов симулатор за нуклеарна експлозија

0 SHARES Сподели Твитни

Руски научници создадоа нов симулатор за обука со кој војниците под команда на Москва треба да вежбаат операции во случај на нуклеарна експлозија.

Бизнис инсајдер пренесува дека тоа го објавија руските државни медиуми.

Се наведува дека новиот симулатор е патентиран од научниците на Воената академија за логистика „Генерал А.В. Хруљов“ од Санкт Петербург.

Агенцијата ТАСС објави дека треба да се користи за време на воени вежби за подготовка на руските копнени сили за борбени мисии по нуклеарна експлозија.

Руските државни медиуми наведуваат дека симулаторот ќе се користи и за обука на извидувачки единици задолжени за хемиска, биолошка и радијациона војна за да научат како да го пронајдат епицентарот и да ги утврдат карактеристиките на експлозијата.

Russia says its scientists created a new nuclear blast simulator with flash and mushroom cloud effects to train soldiers, as nuclear tensions between Moscow and the West remain high amid the Ukraine war.https://t.co/eFcmzs8gXf— Jake Epstein (@byjepstein) January 26, 2024

– Целта на овој модел е да се симулира појава на нуклеарен удар, неговиот шок ефект, заслепувачка светлина и облак во облик на печурка (кои се случуваат во случај на нуклеарна експлозија на земјата) – се наведува во описот на патент на симулатор.

Се вели дека претходно дизајнираните руски симулатори за нуклеарна експлозија повеќе не се произведуваат, а другите симулатори складирани во магацини или повеќе не се функционални или нивната употреба е забранета.

Бизнис инсајдер наведува дека не е јасно дали новиот симулатор за нуклеарна експлозија е подготвен за употреба.

Се потсетува дека Москва го има најголемиот атомски арсенал во светот, бидејќи според Меѓународната кампања за укинување на нуклеарното оружје има речиси 5.900 боеви глави.

Зад Русија, САД се на второ место со повеќе од 5.200 нуклеарни боеви глави.

Се вели дека САД се обидуваат да ги надградат своите интерконтинентални балистички ракети, кои се истрелуваат од подземни силоси, како и да изградат нови бомбардери и да развијат подморници способни да лансираат балистички ракети.

Во октомври минатата година, Пентагон објави дека Министерството за одбрана на САД ќе работи на производство на нова варијанта на нуклеарната гравитациска бомба Б61, како и на воздушно лансирано оружје Б61-13, штом конгресмените го одобрат тоа.

Се вели дека и американските ривали ги надградуваат своите нуклеарни капацитети.

Минатата есен, Русија распореди нови интерконтинентални балистички ракети за кои нејзиниот претседател Владимир Путин еднаш рече дека ќе ги натера непријателите на неговата земја „да размислат двапати“ .

Се вели дека извештајот на ТАСС за новиот симулатор за нуклеарна експлозија дојде во време на зголемени тензии поради војната во Украина предводена од Русија и само еден ден откако Меѓународниот институт за стратешки студии објави проценка за состојбата на руското тактичко нуклеарно оружје. и сценарија во кои би можело да се користи ова оружје.

Пронајдете не на следниве мрежи: