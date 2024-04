„Мојата девојка е СЛЕПА и ќе се обиде да погоди како навистина изгледам“: Нејзините одговори ќе ве изненадат – ДЕТАЛНО ГИ ОПИШАЛА нијансите на неговата брада

0 SHARES Сподели Твитни

Девојка кое го носи прекарот „Кити“ на социјалната мрежа ТикТок е многу популарна и ја следат повеќе од 86.000 луѓе.Таа секојдневно објавува интересни видео содржини и ги едуцира луѓето како да се однесуваат со слепите и слабовидите, бидејќи и самата е слепа.Нејзините видеа се многу прегледани на TikTok , но едно привлече големо внимание. Имено, Кити, иако е слепа, води сосема нормален живот – тренира, учи, излегува и има момче.

@kittysblind Does she know what I look like? #fyp #fypage #boyfriend #blind ♬ Perfect – Instrumental – Guitar Tribute Players

Многумина ги интересираше како таа го замислува, па двајцата снимија видео во кое Кити погодува како изгледа нејзиното момче.На прашања од типот „каква боја се моите очи, коса и брада“, Кити одговорила прецизно.„Колку пирсинг имам“, ја прашал момчето, а Кити го прашала дали може да ги допре. Бидејќи не и дозволуваше да ги допира, Кити рече „шест“ и беше во право.„Јас сум слепа, но јас сум гениј “, рекла Кити.

Пронајдете не на следниве мрежи: