Мојсовска после објавените докази за ПУЛС: Најмалку што треба е да паднат неколку ОСТАВКИ!

Ако ова е вистина – најмалку што треба е да паднат неколку ОСТАВКИ! За нечовечноста на една влада (која се грижи само за својот рејтинг) и за која ЛЕШИНАРИ бевме сите што баравме да нема забошотување на постапката, немам никакви зборови, само чувство на гадење.

НЕМА ПОГОЛЕМ ЛЕШИНАР ОД ВЛАСТА НА МИЦКОСКИ!

Инспекторот на УЈП ДРАГАН ПАУНОВ фатен во разговор со синот на газда Деко од дискотеката на смртта во Кочани. Паунов го информира за контрола а за возврат добива подароци. За инспекторот Паунов НЕМА обвинителен акт!

Драган Паунов е брат на вмровската претседателка на Кривичниот суд Даниела Димовска. Димовска пред 3 месеци беше скандалозно избрана за претседател на Кривичниот суд како 11 на ранг листата со гласови од ДПМНЕ И СДС. Токму во Кривичниот суд ќе се расправа за трагедијата во Кочани!

Додека Мицко ги обвинува судиите и обвинителите за корупција гледаме како вмровските кадри се заштитени од прогон во најголемата трагедија на Македонија!

ОСТАВКА!