Мојсоска: Пакетот закон за млади е последен крик на младите кои сакаат да останат во Македонија

На денешната собраниска седница, пратеничката од Левица Јована Мојсоска ги образложи петте предложени закони со кои се таргетираат најгорливите проблеми на младите и младите семејства.

„Овие закони произлегоа како контра одговор на апсурдната понуда на владата за воведување на ДАНОК ЗА НЕМАЖЕНИ И НЕЖЕНЕТИ, која беше една репресивна мерка што ја отсликува безидејноста и отсуството на политичка волја кај владејачкиот естаблишмент. На младите не им требаат ниту празни ветувања, ниту сувопарни флоскули – нив им треба систем каде ДОМУВАЊЕТО и ДОСТОИНСТВЕНАТА ЕГЗИСТЕНЦИЈА се основни човекови права, а не луксуз.

И пред да се стават овие предлог закони на гласање, јас само ќе потенцирам фрапантен податок: оваа учебна година во македонските училишта се запишале дури 27 000 ученици помалку споредбено со пред 10 години. И за овој ЕГЗОДУС кој се случува на македонската држава не можете да се апстрахирате од одговорност, затоа што сите владејачки елити досега изградија систем каде владее брутална партизација, корупција, медиокритети и сиромаштија која ги брка младите.

Не можете да се амнестирате од одговорност за системот кој почива на ДЛАБОКА СОЦИЈАЛНА РАСЛОЕНОСТ каде за некого домувањето е луксуз, додека вашите милионери функционери ги гледаме како богатството го трошат по раскошни локации како Монако и Дубаи.”, заклучи пратеничката на Левица, Јована Мојсоска.