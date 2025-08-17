*Објава на Фејсбук на пратеничката од Левица, Јована Мојсоска

Полицијата на вмровскиот #режим во Кочани денес не дозволувала да влезат во градот возила од други градови (кои дошле за поддршка на протестот).

Нема дно кое не можете да го допре една налудничава влада, па дури и солидарноста во тагата ќе ни ја забранат! Една дивоградба немате рушено после таква незамислива трагедија, барем симболично, да се врати надеж дека има минимум совест за животите кои можеа да бидат спасени.

Оваа влада имаше историски предизвик да постави нови вредности во општество кое дефакто колабира. Наместо тоа, оваа влада е историски СРАМ и ќе остане запаметена како симбол на целосно отсуство на морал, емпатија и човечност.