Моќен природен лек за мигрена: Штом го испиете овој чај, болките и мачнините ќе престанат, а повеќе нема да пиете апчиња!

Ве боли главата? Благодарение на оваа намирница набрзо ќе се чувствувате многу подобро.

Ѓумбирот има повеќекратно благотворно дејство на организмот – го подобрува варењето, го поттикнува апетитот, спречува мачнина, помага при воспаление на грлото.

А, што е со главоболката? Да и во тој случај има лековито дејство. Најдобро би било да е свеж – во фрижидер може да стои три недели, а во замрзнувач до шест месеци.

За да ја намалите главоболката ве советуваме да направите чај од ѓумбир.

Чај од ѓумбир

Исечете парче ѓумбир (со големина околу 2 сантиметри), додадете го во вода и ставете едно стапче цимет и сето тоа ставете го во сад на оган. Кога ќе зоврие намалете ја температурата и оставете да се вари уште десетина минути.

Процедете го чајот, ставете го во чаша и послужете се со природниот лек за мигрена.

