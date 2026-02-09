0 SHARES Сподели Твитни

Од добитник на наградата Греми за албум на годината до ѕвезда на полувремето на Супербоул 2026, Бед Бани го трансформираше стадионот „Левис“ во улиците на Порторико за време на неговиот настап во неделата навечер. Тој го отвори концертот со „Tití Me Preguntó“ и се прошета низ еден од најимпресивните сетови во историјата на полувремето, а во шоуто се појавија и Лејди Гага и Рики Мартин.

Порториканскиот музичар носеше изработен бел фудбалски дрес на Зара, по нарачка, со името Окасио и бројот 64.

Што значи бројот 64?

Вистинското име на Бед Бани е Бенито Антонио Мартинез Окасио, што го прави името на дресот малку поинакво, но бројот 64 предизвика шпекулации.

Обожавателите шпекулираа дека тоа би можело да биде почит кон неговата мајка и годината кога е родена, додека други сугерираа дека бројот би можел да го симболизира првично погрешно пријавениот број на жртви од ураганот Марија во 2017 година, една од најсмртоносните природни катастрофи во историјата на САД.

Бројот, исто така, потсетува на 6. Четвртиот американски Конгрес го донесе Законот Џонс-Шафрот во 1917 година, со кој на Порториканците им беше доделено американско државјанство.

Историски успех на Греми наградите

Во 2023 година, неговиот албум „Un Verano Sin Ti“ беше првиот шпански албум номиниран за албум на годината на 64-тите Греми награди.

На доделувањето на Греми наградите минатата недела во 2026 година, Бед Бани освои три награди, вклучувајќи ја и наградата за албум на годината за „Debí Tirar Más Fotos“, првиот шпански албум во историјата што ја освои оваа престижна категорија.

The post Моќна симболика на дресот на Бед Бани: Мрежите горат поради бројот што музичарот го избра да настапи на Супербоул (фото/видео) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: