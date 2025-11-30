Мрачна сцена од „Страдањата Христови“ 21 година крие тајна: Злобната насмевка на старо дете во рацете на Сатаната сè уште предизвикува морници и денес (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Филмот „Страдањата на Христос“ , во режија на Мел Гибсон , се смета за едно од најконтроверзните дела на религиозни теми уште од неговото објавување во 2004 година.

Снимен е на арамејски, хебрејски и латински јазик, со Џим Кавизел како Исус Христос, Маја Моргенштерн како Дева и Моника Белучи како Марија Магдалена.

Реализацијата стана глобален феномен, но и предмет на бројни дебати поради бруталниот визуелен израз на последните часови од животот на Исус и поради прикажувањето на борбата меѓу доброто и злото преку уметнички исклучително моќни симболи.

Една од најенигматичните сцени е секако прикажувањето на фигурата на Сатана како држи бебе во рацете; сцената на која се појавува Исус како е безмилосно камшикуван.

Токму оваа сцена, и речиси гротескната фигура на бебето, ги збунува гледачите повеќе од две децении.

Зошто Сатаната носи бебе?

Иако не се изговара ниту еден збор во ниту еден момент од сцената, симболиката е силна и повеќеслојна.

Според толкувањата на бројни филмски и теолошки автори: Приказот на Сатаната со „детето“ претставува перверзна, изопачена верзија на христијанскиот мотив „Богородица со детето“.

Додека Бог го „жртвува“ својот Син за спасението на човештвото, злото се спротивставува на тоа што „се грижи“ за своето потомство, претставувајќи на тој начин перверзна верзија на љубовта.

Во толкувањата, бебето често се смета за симбол на анти-Месија, т.е. појавата на злото кое расте додека Исус се жртвува себеси.

Андрогиниот изглед на Сатаната не е случаен. Мел Гибсон го дизајнирал за да покаже дека злото честопати изгледа привлечно, мирно, дури и нежно, наместо монструозно, што го прави поопасен.

Особено морничав детаљ е насмевката на самото бебе , која изгледа неприродна и стара, оставајќи силен контраст со сцената на огромно човечко страдање.

Која е жената што го претставува Сатана?

Ликот на Сатана во филмот го игра италијанска актерка, ќерка на легендарниот кантавтор и актер Андријан Челентан.

Родена е во Рим во 1968 година и во текот на својата кариера се појавила во десетици филмски проекти, но токму оваа улога ѝ донесе најголемо меѓународно признание.

Гибсон намерно избрал жена за улогата на Сатана , во обид да го направи ликот на злото недостижен, амбивалентен и мистериозен.

Со помош на шминка и стил, Челентанова доби целосно андрогин изглед, што дополнително ја зголеми злокобноста на нејзиното присуство.

Зошто е толку моќна оваа сцена?

Овој момент е еден од најкоментираните делови од „Страдањата на Христос“ бидејќи во кратка, речиси неми сцена ја прикажува целата филозофија на филмот: борбата помеѓу доброто и злото, жртвата и исмејувањето на таа жртва, контрастот помеѓу божественото и изопаченото, моментот во кој светлината и темнината се судираат директно.

Дури и оние кои го гледаат филмот исклучиво како уметничко дело, а не како религиозен манифест, се согласуваат дека сцената остава длабок впечаток и покренува прашања за природата на страдањето, искушението и човечката вера.

