Мрежа на „тројански коњ“: Руски шпиони купуваат недвижности низ Европа, разузнавачите предупредуваат за саботажа

Западноевропските разузнавачки агенции издадоа драматично предупредување дека руските шпиони низ Европа претвориле навидум обични недвижности во мрежа од „тројански коњи“.

Целта на оваа обемна операција е да се подготви теренот за координирана кампања на саботажи, надзор и тајни напади во случај на ескалација на конфликтот со Западот.

Вешто искористувајќи ги дупките во европските закони и слабите законски рамки, тајните руски единици со години купуваат стратешки важни недвижности. Овие локации се во опасна близина на клучни воени и цивилни објекти во најмалку десетина европски земји.

Во обид да ја ескалираат својата „хибридна војна“ против Западот, руските шпионски агенции наводно презеле сопственост врз колиби, напуштени училишта, градски куќи, магацини, па дури и цели острови. Поранешни и сегашни претставници од три европски разузнавачки служби за британскиот „Телеграф“ изјавија дека постои оправдан страв дека Русија веќе крие експлозиви, беспилотни летала, оружје и тајни оперативци на овие локации, кои само чекаат сигнал за активирање.

Хибридна војна во „сивата зона“ и заобиколување на Член 5

Дејствијата на саботажа поврзани со Москва доживеаа нагло зголемување во последните четири години, од почетокот на инвазијата на Украина. Овие инциденти се движат од палежи во Лондон и Варшава, преку пакет-бомби и заговори за атентат, до обиди за излетување на возови од шините. Западните разузнавачки кругови стравуваат дека овие настани биле само „тест-возења“.

Наместо да започне конвенционален воен напад, разузнавачките претставници велат дека Кремљ ја тестира решителноста на НАТО во таканаречената „сива зона“. Целта е да се извршат разорни напади што не можат со сигурност да се припишат на Русија, со цел да се парализираат транспортните, комуникациските и енергетските мрежи, а во исто време да се комплицира повикувањето на Член 5 од НАТО (клаузулата за колективна одбрана).

„Саботажна кампања ќе има многу потешкотии да постигне консензус за Член 5 отколку отворена воена операција“, објасни еден неименуван разузнавачки службеник. „Можноста за негирање, без разлика дали е веродостојно или не, го отежнува утврдувањето на вината. Без апсолутна сигурност, многу е потешко да се соберат сојузници за воен одговор.“

Новиот шеф на британската МИ6, Блез Метревели, во својот прв говор предупреди дека Велика Британија сега „оператира во просторот помеѓу мирот и војната“ и дека Русија ги тестира со тактики кои се веднаш под прагот на отворен конфликт. Украинскиот претседател Володимир Зеленски го кажа истото минатиот викенд, предупредувајќи дека Владимир Путин веќе ја започнал Третата светска војна против Западот.

Острови, цркви и тајни бази: Од Финска до Балканот

Посебно внимание на разузнавањето беше привлечено кон Скандинавија, а Финска се смета за епицентар на оваа тајна руска стратегија. Финските власти претходно го открија шокантниот случај на компанијата „Аиристон Хелми“, која тивко купи 17 имоти околу Архипелашкото Море, во близина на клучните бродски патишта и база на финската морнарица.

Најимпресивната аквизиција беше островот Сакилуото. Кога финските командоси го нападнаа островот во 2018 година, открија комплекс што личеше на воена база: девет пристаништа, хелиодром, безбедносни камери, сензори за движење, камуфлажни мрежи и касарни опремени со сателитски антени за напредни комуникации.

По инвазијата на Украина во 2022 година, Русија наводно се откажала од ваквите грандиозни проекти и се префрлила на стратегија на „мини-база“, претворајќи стотици незабележливи згради низ Европа во места за прислушување и безбедни куќи. Клучните цели вклучуваат:

Велика Британија: Се истражуваат сомнителни купувања на имот во близина на седиштето на MI6 во Лондон, како и околу подморничката база „Тридент“ во Шкотска и подморничкиот кабелски центар на Шетландските Острови.

Норвешка и Шведска: Руската православна црква, за која западните агенции велат дека има блиски врски со Кремљ, купила имоти во близина на поморски бази и радарски инсталации. Во 2023 година, во Шведска била изградена црква опкружена со камери и огради во близина на стратешки важен аеродром, а свештеникот на таа црква претходно бил одликуван од Руската служба за надворешно разузнавање (SVR).

Швајцарија: Руските оперативци користеле недвижен имот во близина на федералниот Институт за хемиска одбрана (кој го истражувал труењето во Солсбери) за да пресретнат Wi-Fi мрежи. Исто така, е забележано зголемување на руските купувања во селата во близина на Големиот хадронски сударач (CERN).

Кина е вклучена, Европа е поделена

Безбедносните агенции предупредуваат дека Кина спроведува слична, иако малку поограничена, стратегија. Кина се фокусира на долгорочен надзор, позиционирајќи се во близина на рутите на оптички кабли и центри за податоци, со цел да собира енкриптирани податоци за кои се надева дека ќе може да ги дешифрира во иднина со напредокот во компјутерската технологија. Имаше случај кога Кинезите купија хотел веднаш до швајцарската воздухопловна база каде што ќе бидат сместени борбените авиони Ф-35, по што швајцарската армија мораше да го купи имотот.

За разлика од Кина, амбициите на Русија се понепосредни и значително поопасни.

И покрај јасната закана, експертите стравуваат дека европските земји не реагираат доволно брзо. Иако Финска, Латвија, Литванија и Норвешка ги заострија контролите, а Естонија планира слични ограничувања, предлогот за забрана на продажба на недвижен имот на руски купувачи на ниво на целата Европска Унија не успеа минатата година. Отпор дадоа земјите загрижени за економските последици, а Кипар, наводно, ги истакна најголемите приговори, и покрај серијата сомнителни купувања во близина на британските бази на островот.

Резултатот, предупредуваат експертите, е збунувачка мрежа од закони полна со дупки во законот.

„Додека контраразузнавачката работа останува исклучиво на национално ниво, Европа нема да може да одговори на закана што ги преминува сите нејзини граници“, заклучува еден европски безбедносен службеник.

