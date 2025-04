Мртви на секој чекор, поплавите носат сè пред себе! Голем број мртви, грозоморни сцени го обиколуваат светот, вака изгледа ужасот во Киншаса! (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку 22 лица загинаа во големите поплави во главниот град на Конго Киншаса, соопштија властите.Повеќето од смртните случаи се предизвикани од уривање на ѕидови, рече провинцискиот министер за здравство Партисијен Нгонго.Поплавите го оштетија главниот пат кој води до аеродромот, кој повторно ќе биде отворен за целокупниот сообраќај во рок од 72 часа, изјави гувернерот на Киншаса, Даниел Бумба.

In the Democratic Republic of the Congo, flooding from the overflowing N’djili River has, caused severe damage in Kinshasa, especially in Ndanu and Vallée. Homes were submerged, roads blocked, and residents stranded. Lumumba Boulevard, a key road, was paralyzed by massive… pic.twitter.com/Z9w1j7ffWW— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 6, 2025

Патот, исто така, ја поврзува Киншаса со остатокот од Конго и властите се загрижени за потенцијалното влијание врз трговијата.

Des images spectaculaires des inondations après les pluies de vendredi et samedi à Kinshasa : Ponts cassés, érosions, éboulement, boulevards submergés … la capitale est vulnérable face aux intempéries. #RDC pic.twitter.com/0gl9og6lfA— Pascal Mulegwa (@pascal_mulegwa) April 5, 2025

Во 2022 година, најмалку 100 луѓе загинаа за време на слични поплави во Киншаса.



