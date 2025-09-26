Мртво малолетно девојче е пронајдено во багажникот на пејачот: Полицијата работеше со денови на идентификација, сега телото е предадено на семејството

0 SHARES Сподели Твитни

Телото на девојчето е пронајдено на 8 септември, откако полицијата добила повик за непријатен мирис што доаѓал од багажникот на автомобилот на пејачот D4vda . Мртвоистражникот од округот Лос Анџелес потврдил дека телото на Селест Ривас (15) било предадено на роднините во вторник, 23 септември, објави TMZ.Семејство тажно по трагедијаВеста дојде кратко откако семејството Ривас ја објави нејзината смрт на 18 септември.„Како што многумина од вас знаат, Селесте Ривас Ернандез беше идентификувана како телото пронајдено минатата недела“, напишаа организаторите на кампањата GoFundMe, Есмералда Лозано и Жизел Вера, на страницата за собирање средства.„Таа беше сакана ќерка, сестра, братучетка и пријателка“.Во соопштението се додава: „Нејзиното семејство е скршено од оваа трагична загуба. Тие бараат помош за да ѝ се обезбеди пристоен погреб. Секоја донација што можете да ја направите е многу ценета.”Според информациите од страницата за собирање средства, погребот на Селест Ривас е закажан за сабота, 4 октомври.Детали од истрагата и потрагата по одговориPEOPLE го контактираше GoFundMe за да ја потврди автентичноста на кампањата. Ривас првично беше пријавена како исчезната во 2024 година, а нејзиното тело беше пронајдено на 8 септември во багажникот на Tesla регистрирана на пејачот на d4vd (вистинско име Дејвид Ентони Бурк, 20).На 17 септември, детективи од Одделот за грабежи и убиства при Полициската управа на Лос Анџелес претресоа дом во блокот 1300 на Доени Плејс во Лос Анџелес во врска со нејзината смрт, за која се вели дека е поврзана со пејачот.

Let’s not say she was 15 with this D4vD mess. She had been missing since she was 13 years old. The fact streamers and other people saw this girl but never called the police is just wrong. RIP Celeste pic.twitter.com/yqDVjkb8r0— Connie (@ConnieInfo) September 17, 2025

Пејачот соработува со полицијата, но молчи за медиумитеИзвори од полицијата претходно им кажаа на KABC-TV и на Los Angeles Times дека пејачот престојувал на оваа адреса на Холивуд Хилс.„Собрани се неколку докази кои ќе бидат анализирани во наредните денови. Истрагата е во тек и истражителите проверуваат повеќе траги“, изјави претставник на полицијата на Лос Анџелес за PEOPLE.Секој што има информации за овој случај се повикува да контактира со Одделот за грабежи и убиства на (213) 486-6890 или анонимно преку LA Crime Stoppers на (213) 484-6700.Пејачот, познат по својот хит „Романтично убиство“, сè уште не проговорил јавно за истрагата. Неговиот претставник претходно изјави за NBC Los Angeles дека неговиот клиент „целосно соработува“ со властите, но немаше дополнителни коментари на повеќе медиумски барања.Според „Билборд“, D4vda ги откажал преостанатите датуми од неговата турнеја „Withered“ во САД поради тековната истрага.



